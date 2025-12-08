Сподели close
Норвежки търговски център е затворен след сигнали за стрелба, предава Reuters.

Полицията съобщи, че е получила сигнали за стрелба в търговски център в Осло и че заподозряният за стрелбата е задържан.

В изявление полицията съобщава, че претърсва помещенията в търсене на възможни жертви и други замесени лица.

Към този момент не се посочват повече подробности.