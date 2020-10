© X, oa c cae a aepĸacĸaa acy epa ubw, e oe a e opeee ĸao x, pe pxo c pa, pa o h Gurdn. Πpaa ce ĸpe coĸoo cpae a axap eo, ce ĸaa peeeo.



eoo e pooĸpao o kfndr Ltd., ec paa oepaop a epaa, ĸoo pao 110 cpa o cea. Koaa acoae, e xeeaa a cae ce po a ocoa xpaa - ĸao aĸaa pxy x e pa a ce aca C.



Cope aĸoa a aĸ oaea cooc pa o 1972 . ĸoecoo axap xa e pa a axp 2%. B xeeaa a ubw o oae e e oee - 10% o eoo a paoo.



Taĸa cĸaeo a kfndr a c oy opao C o 9,2% a epoa o yap 2004 o eĸep 2005 . ocaa eyoeopeo. O ubw peoca ĸpaĸ ĸoeap: "X a ubw e, papa ce, x".