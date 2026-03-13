Съда на ЕС задължи България да признава юридическата смяна на пола на гражданите на Блока
©
Съдът постанови, че съгласно разпоредбите на правото на ЕС относно свободното движение и основното право на личен и семеен живот, държавите-членки имат задължението да признават юридически пола, по който живеят, на своите граждани, които са упражнили правото си да се движат и пребивават в друга държава-членка, в регистрите за гражданско състояние; т.е. те трябва да разполагат с функционираща процедура за юридическо признаване на пола. Това е така, защото, както потвърди Съдът, документите за самоличност и паспортите са от ключово значение за гражданите на ЕС, за да се ползват от свободата на движение, така че да се избегнат "значителни неудобства“, по-специално по време на проверки на самоличността, при трансгранични пътувания или в професионална среда. Следователно държавите-членки трябва да предоставят документи за самоличност и вписвания в регистрите за гражданско състояние, които съответстват на "живия пол на лицето".
Съдът припомни също, че толерирането на дискриминацията срещу транс лица нарушава тяхното достойнство и свобода. Той също така реши, че националните съдилища не са обвързани с решенията на Върховния съд, които противоречат на днешното решение и на правото на ЕС.
Делото е заведено от българска транс жена, която понастоящем живее в Италия и на която българските съдилища са отказали признаване на нейния пол и име в българските документи в продължение на почти десетилетие.
Още от категорията
/
"Иран иска отмъщение за загубената кръв": Моджтаба Хаменей направи първото си официално изявление
12.03
Иран и Хизбула със съвместна мащабна операция: Над сто ракети са изстреляни срещу Северен Израел
12.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Заподозреният за стрелбата в синагога в Мичиган е мъртъв
21:33 / 12.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.