Съдебният процес срещу Диди започва - ето какво трябва да знаете

© В понеделник избират съдебни заседатели за стартирането на съдебния процес срещу Шон "Диди" Комбс - един от най-известните рапъри в историята на жанра. Делото започва в Ню Йорк.



Обвиненията срещу него включват заговор за рекет, трафик на хора с цел сексуална експлоатация и склоняване към проституция. Ако бъде признат за виновен, той може да получи доживотна присъда.



Срещу изпълнителя има заведени и дузина граждански дела от хора, които го обвиняват, че е използвал своето влияние, за да дрогира, насилва, изнасилва и заглушава опитите за разгласяване на незаконните си действия.



До момента Диди е отхвърлил всички обвинения, като той посочва, че гражданските дела са опит за "бързо плащане".



Кой е Шон "Диди" Комбс?



Шон Комбс, който е познат на широката общественост с много имена Пъфи, Пъг Дади, Пи Диди, Лов и Брадър Лов - се появява на хип-хоп сцената през 90-те години на ХХ век.



Неговата ранна кариера включва няколко значими успеха - той дава старт на кариерата на Мери Джей Блайдж и Кристофът Уолъс, по-познат като Ноториъс Би Ай Джи.



Неговият лейбъл "Бед Бой Рекърдс" се превръща в един от най-влиятелните в рап индустрията и се разширява, за да включи Faith Evans, Ma$e, 112, Марая Кери и Дженифър Лопез.



Шон Комбс има успешна кариера извън музиката. Той сключва сделка с британската компания "Дагео", за да промотира френския бранд за водка "Сирок".



През 2023 година той пуска петият си запис The Love Album: Off The Grid , след което печели пръвата си солова номинация за награда "Грами". Той печели и приза "Глобална икона" от наградите на MTV.



Какви са обвиненията срещу Диди?



Във федералното наказателно дело е записано, че Комбс е обвиняем за рекет, два пъти за трафик на хора с цел сексуална експлоатация и два пъти склоняване към проституция.



По-сериозните обвинения са свързани с рекета. Тук се споменават отвличания, дрогиране и принуждаването на жени, против тяхната воля, за извършването на сексуални дейности.



При обиска на неговото имение в Лос Анджелис полицията откри запаси от материали, за които твърди, че са използвани за оргии, наричани "Freak Offs". В дома му са намерени наркотици и повече от 1000 бутилки с бебешко олио.



Много от гражданските дела включват обвинения за изнасилване и посегателства.



През декември 2023 година жена, която според документите по делото се казва Джейн До, обвини Диди в групово изнасилване. По думите ѝ това се е случило през 2003 година, когато тя е била на 17 години. Тя твърди, че е била дрогирана преди да бъде извършено посегателството.



До момента правният екип на Диди отхвърля обвиненията.



Неговите съдебни проблеми започнаха с делото, заведено от бившата му съпруга Каси Вентура, която го обвинява в домашно насилие и изнасилване.



Зад решетките ли е Диди?



Шон Комбс е в ареста в Бруклин от задържането му на 16 септември 2024 година. Неговите адвокати на няколко пъти настояваха той да бъде освободен заради "ужасните условия", в които го държат.



Претенциите обаче не бяха уважени поради съмнения, че Диди може да направи опит да се укрие. Прокурори вече са обвинявали рапъра, че нарушава правилата, като се свързва потенциални свидетели. Според тях той се опитва да ги подкупи и да подмени техните показания.



Кога започва процесът срещу Диди?



Съдебният процес стартира в понеделник. Първите дни от него ще се състоят в подбора на съдии. Правителството ще има нужда от три седмици за представянето на случая.



Очаква се съдебният процес да е публичен, но няма да се излъчва на живо. Традиционно камери, телефони и други електронни устройства не са разрешени за ползване в съдебните зали в САЩ.



Каква може да е присъдата на Диди?



Заради обвиненията за рекет Диди може да прекара остатъка от дните си в затвора. Освен това го грози наказание от поне 15 години, ако се докаже, че участвал в схеми за трафик на хора. Склоняването към проситуция може да му докара до 10 години в затвора.