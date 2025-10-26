ЗАРЕЖДАНЕ...
Съдебният процес за пожара в Кочани започва на 19 ноември
© БНТ
На 19 ноември в съдебната зала на затвора "Идризово“ в Скопие ще се проведе първото заседание по делото за пожара в дискотека "Пулс“ в Кочани, Северна Македония, при който загинаха 63-ма млади хора, предава БНТ.
Трагедията се случи в ранните часове на 16 март 2025 г. По данни на разследването, пожарът е възникнал след използване на пиротехника по време на концерт на група "ДНК“. Огънят е обхванал бързо леснозапалим таванен материал, а паниката и натискът към единствения авариен изход, който се оказал заключен, превърнали залата в капан за много от посетителите.
Обвинения са повдигнати на 34 физически и 3 юридически лица. Тридесет адвокати ще доказват тяхната невинност.
Близките на загиналите вече заявиха, че няма да приемат просто формални решения.
Почина и един от вокалистите на групата ДНК след пожара в Кочани
"Нашата болка е вечна, но борбата ни е и за бъдещите поколения“, пише в прессъобщение, публикувано от родителите.
"Това дело ще постави на изпитание не само отделни лица, но и цялата система на контрол, лицензиране и надзор. За мнозина това не е просто съдебен процес — това е молба за справедливост, за възстановяване на достойнството и поне малка част от мира пред лицето на необратимата загуба“, пише още в обръщението на близките на загиналите.
Още по темата
/
Разследват собственика на парцела, помогнал на шефа на "Пулс" в Кочани да превърне сградата в дискотека
28.05
Ученици от българско село събраха над 5000 лв. за пострадалите при пожара в Кочани, РС Македония
19.04
Още от категорията
/
Никола Стоянов за санкциите на Тръмп срещу "Лукойл" и "Роснефт": Целта е Путин да седне на масата за преговори
18:52
На места слънцето ще изгрява след 9:00 часа, ако всички държави преминат към постоянно лятно време
24.10
Президентът на ЕЦБ за еврозоната в България: Цените на кафето и хляба ще поскъпнат леко, но значителни промени няма да има
23.10
Срещата на върха: ЕС подготвя 20-ия пакет санкции срещу Русия и нова финансова помощ за Украйна
23.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Експерт: Европейските държави от НАТО могат да блокират износа на...
17:40 / 25.10.2025
Стойността на "Роснефт" и "Лукойл" се срина с милиарди долари
12:38 / 25.10.2025
Минаваме към общоприетото астрономическо време, може да е за посл...
08:49 / 25.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.