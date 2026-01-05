Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Съдът в Ню Йорк приключи първото заседание по делото срещу Николас Мадуро.

Според съдебните документи, той е заплашен с до четири доживотни присъди по обвинения в "заговор, свързан с наркотерористична дейност, контрабанда на кокаин, съхранение на оръжия и взривни устройства и заговор за тяхното използване срещу САЩ“.

Мадуро не се призна за виновен по делото за наркотероризъм в САЩ. Съдията задължи политика да се яви в съда на 17 март за изслушване по делото му.

Според NYT, той е заявил в съда, че не е виждал преди това обвинителния акт и не знае правата си.

Адвокатът на Мадуро Бари Полак заяви, че Мадуро има здравословни проблеми, които изискват внимание.

"ФОКУС" припомня, че на 3 януари през нощта в Каракас се чуха експлозии. Президентът Доналд Тръмп съобщи, че "САЩ са наннесли мащабни удари по венецуелската столица, а Мадуро и съпругата му Силия Флорес са заловени и изведени от страната". Предполагаемо, първо са били откарани в американската военна база Гуантанамо, откъдето са отлетели за Ню Йорк, където са били настанени в следствен изолатор в Бруклин.