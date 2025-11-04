CBS News.
Тези изблици на светлина и енергия могат да произхождат от неща като заплетени магнитни полета или прекъсвания в нагрятите газови дискове, обграждащи черните дупки. Светлините помагат на изследователите да разберат по-добре черните дупки.
Взривът е дошъл от супермасивна черна дупка, която се намира на 10 милиарда светлинни години разстояние, което го прави най-отдалеченият взрив, наблюдаван досега. Той произхожда от времето, когато вселената е била доста млада. Една светлинна година е почти 6 трилиона мили.
Последната космическа проява е забелязана през 2018 г. от камера в обсерваторията Паломар в Калифорния. Отнело е около три месеца, за да достигне максимална яркост, и оттогава насам тя намалява.
Вероятно това се е случило, защото голяма звезда се е приближила прекалено много до черната дупка и е била разкъсана на парчета.
"В началото не вярвахме на цифрите за енергията“, коментира авторът на проучването Матю Греъм от Калифорнийския технологичен институт, който управлява Паломар.
Новите открития са публикувани във вторник в списанието Nature Astronomy.
Почти всяка голяма галактика, включително и нашата Млечен път, има супермасивна черна дупка в центъра си. Огромното притегляне на тази черна дупка, която е заобиколена от мощни магнитни полета, придава на Млечния път характерния му вихър.
Учените все още не са сигурни как се образуват супермасивните черни дупки.
Супермасивна черна дупка "блести" със светлината на 10 трилиона слънца
©
Още по темата
/
Мисията Axiom 4 на НАСА се подготвя за изстрелване: Индия, Унгария и Полша изпращат астронавти на МКС
25.06
Още от категорията
/
"Сделката за "Лукойл" е чиста раздяла": Изпълнителният директор на Gunvor Group е убеден, че ако сделката бъде сключена няма да има обратно изкупуване на активите
19:48
Закъснения и отменени полети: Над 10 000 авиодиспечери работят без заплащане заради спирането на правителството
14:04
Повишена вулканична активност на Камчатка: Над 57 вторични труса, най-силният от които от 6.2 по Рихтер
08:44
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.