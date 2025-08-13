Съседите ни използват приходите от туризъм за по-добра инфраструктура

© По-голямата част от 23-ма гръцки икономисти са съгласни, че значителна част от данъчните приходи от туризъм трябва да бъдат насочени към подобряване на инфраструктурата в туристическите райони, пише Ekathimerini.



Според данни, предоставени от Института на Гръцката конфедерация по туризъм (INSETE), прекият принос на туристическия сектор за гръцката икономика е достигнал 30,2 милиарда евро през 2024 г. или 13% от брутния вътрешен продукт на Гърция, а ако се включи по-високата активност в други сектори поради туризма, приносът надхвърля 30% от БВП, посочва INSETE.



Също така, според Банката на Гърция, над 40 милиона души са посетили страната през 2024 г.; този приток е натиск върху местната инфраструктура, от водоснабдяването до управлението на отпадъците.



В много популярни дестинации, особено на островите, са необходими аварийни решения, като например специализирани кораби, доставящи вода от други места.



На въпроса дали да се задели значителна част от приходите от туризъм за подобряване и развитие на местната инфраструктура в популярни туристически дестинации, 16 от 23-мата икономисти в панела са се съгласили, четирима не са се съгласили, а трима са предложили междинни решения.







Повечето отбелязаха, че приоритет трябва да се даде на управлението на екологичните разходи за туризъм.