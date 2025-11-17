BBC.
По време на съдебното заседание бяха прочетени всички обвинения и подробно беше описан мащабът на насилието по време на полицейските действия. Хасина отрича всички обвинения, въпреки че според ООН стотици хора са загинали при репресиите.
Хасина определи присъдата като "пристрастна и политически мотивирана". Според нея смъртното наказание цели да "анулира Авами лига като политическа сила". По-рано тя призова поддръжниците си да не се "тревожат" за присъдата ѝ. В интервю миналия месец тя заяви, че "скърби за всяко дете, брат, сестра, братовчед и приятел, загубени от нацията" и ще продължи да изказва съболезнования. Тя отхвърли обвиненията, че е наредила на полицията да стреля по протестиращите, и твърди, че партията ѝ е несправедливо лишена от възможността да участва в новите избори, водени от неизбраното временно правителство на Нобеловия лауреат Мохамед Юнус.
Протестите миналата година завършиха с бягството ѝ в Индия, където живее оттогава. Тя беше съдена задочно от специален трибунал, като единствено бившият началник на полицията Абдула ал-Мамун присъства на произнасянето на присъдата. Причината за протестите беше недоволството на младите студенти в Бангладеш от начина, по който се разпределяха държавните работни места.
След войната за независимост от Пакистан през 1971 г. страната е пазила 30% от държавните позиции за ветерани и техните потомци. До 2024 г. хиляди работни места са се разпределяли въз основа на произход, а не на заслуги, често в полза на поддръжници на Хасина и партията ѝ. След като временното правителство пое властта, квотите бяха значително намалени - сега само 5% от държавните работни места отиват при потомци на военни ветерани.
Новият лидер Мохамед Юнус успя да стабилизира икономиката чрез увеличаването на валутните резерви и осигуряването на жизненоважните заеми от Международния валутен фонд. Въпреки това, Бангладеш, един от водещите производители на облекло в света, се нуждае от повече чуждестранни инвестиции, които са затруднени от насилието и политическата нестабилност.
Сваленият премиер на Бангладеш Шейх Хасина е осъден на смърт за престъпления срещу човечеството
