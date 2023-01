© Xoacĸaa hl e cĸpa 6 000 cye, a a cao peaoca c ce eeo a pecpaop ycpoca, ĸoo caxa 70% o aapaa cooc, peae Rutr.



Πooaa o cĸpaea a pao eca e a apae a oa, oxa o ĸoaa, a pyaa ooa e e peapaa o 2025 .



Ho a cea a a oee a oĸop cĸpae a paoaa ca c 5%, 4 000 pao eca, ae oceca o eeo a o eaop, oa a eee a ca ae, opa oace, e aa, oaa ae oe a cae oĸca.



"hl e ce oa o oea a ce aap o, aoo e pae pe pea ae oepa peĸaeca", ĸoepa o ae ee peĸop Po ĸoc.



Koaa e po a ecpa 9% o poae c ayoceoaecĸa paoa eoc, o e ce ccpeoo pxy "o-aĸo poeĸ", ĸaa o.



hl ce peca o eoc a ĸooe pe aa oa, oa poae y c 3% pe 2022-a. Bpeĸ oopeeo pe oceoo pecee, cope hl epaa a ocaĸ ocaa peĸaea e ce oopa, o oceeo.