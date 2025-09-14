ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Свидетел на експлозията в Мадрид: Беше пълен хаос
Пожарникари разчистват отломките в помещенията в столичния квартал Валекас, съобщиха службите за спешна помощ на Мадрид в X.
"Бяхме си вкъщи и усетихме експлозията, веднага избягахме... беше пълен хаос, хора се опитваха да преместят колите", каза свидетелят Фернандо Санчес пред обществения оператор RTVE, цитиран от
По първоначална информация беше казано, че причината за експлозията е изтичане на газ, но Инмакулада Санс, служител, отговарящ за сигурността и извънредните ситуации в кметството на Мадрид, заяви, че е "твърде рано да се предполага каква може да е била причината",
|Още по темата:
|общо новини по темата: 740
|предишна страница [ 1/124 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Гледат мерките на задържаните за побоя над шефа на ОДМВР-Русе
08:54 / 12.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: