© Силна експлозия разруши бар в Мадрид в събота, ранявайки 25 души, трима от които тежко, съобщиха испанските власти, като изключиха възможността за други жертви под развалините.



Пожарникари разчистват отломките в помещенията в столичния квартал Валекас, съобщиха службите за спешна помощ на Мадрид в X.







"Бяхме си вкъщи и усетихме експлозията, веднага избягахме... беше пълен хаос, хора се опитваха да преместят колите", каза свидетелят Фернандо Санчес пред обществения оператор RTVE, цитиран от StraitsTimes.



По първоначална информация беше казано, че причината за експлозията е изтичане на газ, но Инмакулада Санс, служител, отговарящ за сигурността и извънредните ситуации в кметството на Мадрид, заяви, че е "твърде рано да се предполага каква може да е била причината",