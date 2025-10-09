ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тайфунът "Халонг" връхлетя Япония
Сутринта бурята достигна островите Изу, южно от Токио, което доведе до предупреждения за бури, високи вълни и проливни дъждове в цялата островна верига, включително Хачиджо и Аогашима, където жителите бяха призовани да се евакуират.
Към обяд бурята "Халонг" се е придвижвала със скорост от около 30 км/ч, с централно налягане от 950 хектопаскала. Според Японската метеорологична агенция устойчивите ветрове в околността достигат 162 км/ч, а максималните пориви - до 234 км/ч.
Агенцията издаде специално предупреждение за обилни валежи в района на островите Изу, като прогнозира, че за 24 часа могат да паднат до 300 мм дъжд, придружени от пориви над 250 км/ч и устойчив вятър до 180 км/ч.
Стотици жители вече са потърсили убежище в евакуационните центрове, а властите очакват тайфунът да засегне и други острови от веригата, включително Тошима, Нииджима, Козушима, Миякеджима и Микураджима.
Налице са опасенията за масови прекъсвания на електрозахранването, транспортните затруднения и блокирани пътища. Японската брегова охрана призова корабите да избягват зоната, през която преминава тайфунът, а полетите и фериботните връзки с островите са временно спрени. Аварийните екипи остават в готовност за реакция при нужда.
