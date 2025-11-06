FBC News.
Други 127 души все още са в неизвестност. Това съобщи агенцията за бедствия днес, подчертавайки, че бурята се движи към Виетнам.
Във виетнамската провинция Гия Лай се очаква близо 350 000 души да бъдат евакуирани.
"Фокус" припомня, че над 200 000 души бяха евакуирани във Филипините преди удара на тайфуна във вторник.
"Предизвикателството сега е разчистването на отломките. Те трябва да бъдат разчистени незабавно, не само за да се отчетат изчезналите, които може да са сред отломките, но и за да се даде възможност на операциите за оказване на помощ да продължат", каза Рафи Алехандро, висш служител на гражданската защита.
Тайфунът "Калмаеги" взе над 114 жертви във Филипините
©
Още по темата
/
Още от категорията
/
The Independent: България се готви да "конфискува" бургаската рафинерия "Лукойл", докато Путин нарежда ядрени изпитания
14:13
Драматичен обир на магазин за бижута в Лос Анджелис: Служителка напада крадец, който е насочил пистолет срещу нея
11:24
"Сделката за "Лукойл" е чиста раздяла": Изпълнителният директор на Gunvor Group е убеден, че ако сделката бъде сключена няма да има обратно изкупуване на активите
04.11
Марта Кос не иска да е комисарят, въвел "троянски кон": За бъдещите членове на ЕС - пробен период с възможност за изключване от Съюза
04.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Руски медии: САЩ извършиха тест на ракета Minuteman III, способна...
17:01 / 05.11.2025
Белгия свиква спешно заседание на Съвета за сигурност, след като ...
10:55 / 05.11.2025
Земетресение от 4,7 по Рихтер разтърси Гърция, усети се и в Бълга...
09:40 / 05.11.2025
Зохран Мамдани спечели кметските избори в Ню Йорк
08:17 / 05.11.2025
Най-малко седем души загинаха след самолетна катастрофа в САЩ
08:14 / 05.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.