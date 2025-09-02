Талибаните поскаха чуждестранна помощ след мощното земетресение в Афганистан

© Талибаните, управляващи Афганистан, призоваха за международна помощ, след като огромно земетресение отне живота на стотици хора и разруши цели села, нанасяйки още по-голямо страдание на опустошената от войната страна, която и без това се бореше с недостиг на храна и съкращения на чуждестранната помощ, предава CNN.



"Фокус" припомня, че най-малко 800 души загинаха и повече от 2800 бяха ранени, след като земетресение с магнитуд 6,0 по Рихтер удари градове и села близо до границата с Пакистан в неделя, предизвиквайки силни вторични трусове в Кабул, според ООН и талибанското правителство.



Силните дъждове, свлачищата и повредените пътища затрудняват достъпа на спасителните екипи до отдалечените планински райони, най-силно засегнати от земетресението.



Междувременно, неотдавнашното съкращаване на помощта от САЩ затрудни спасителните операции в страната, която се бори с намаляващата глобална помощ, откакто талибаните поеха контрола през 2021 г.



Земетресението е ударило малко преди полунощ на 27 километра североизточно от Джалалабад, оживен град с около 200 000 души в провинция Нангархар, близо до границата с Пакистан, в планински район, известен със сеизмичната си активност, според Американската геоложка служба (USGS).



Според USGS земетресението е било сравнително плитко, с дълбочина около 8 км. (Плитките земетресения са по-разрушителни).



Земетресението е опустошило съседната провинция Кунар, като е разрушило три села, съобщи Reuters, позовавайки се на местните власти.



Според талибанското правителство и хуманитарните работници са били отчетени щети и ранени и в провинциите Лагман, Нуристан и Панджшър.



Земетресението е било усетено и в няколко града в съседен Пакистан, съобщи в изявление Пакистанската метеорологична служба.



Според USGS, регионът е бил засегнат от най-малко пет вторични труса, най-силният от които с магнитуд 5,2 в часовете след първоначалното земетресение.