Sky TG24.
"Изглежда, че трагедията е била предизвикана от пожар, от някакъв вид експлозия, от фойерверк, хвърлен по време на новогодишните празненства“, заявява Антонио Таяни.
"Нашият посланик е на път да пристигне на мястото на трагедията, а нашето консулство създава специална група, която да провери дали има италианци, които са били засегнати. Не можем да го изключим, нямаме сигурна информация.“
Той заявява, че италианското правителство следи ситуацията "минута по минута“ и че е в "постоянен контакт“ с италианския министър-председател Джорджа Мелони.
ФОКУС припомня, че броят на загиналите при пожар в бар в ски курорт в Швейцария достигна 40 души, ранените са над 100.
Българският премиер в оставка Росен Желязков изрази съболезнования за загубените човешки животи при пожара в Кран-Монтана.
Таяни: Пожарът, който уби над 40 души в Швейцария, вероятно е предизвикан от фойерверк
©
Още по темата
Още от категорията
/
Захарова за атаката над Херсон: За смъртта на хората са виновни всички, които спонсорират терористичните копелета в Украйна
11:21
Зеленски: Много неща могат да се решат до Нова година, но това зависи от партньорите на Украйна
28.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Нова Зеландия посрещна 2026 година
13:28 / 31.12.2025
Руското министерство на отбраната показа украински дрон, участвал...
12:36 / 31.12.2025
Фон дер Лайен: Поздравления, България! Можеш да се гордееш с пост...
11:07 / 31.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.