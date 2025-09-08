ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Терминал на летище ''Хийтроу'' е евакуиран след предполагаем инцидент с опасни материали
"Терминал 4 е затворен и евакуиран, докато службите за спешна помощ реагират на инцидента. Молим пътниците да не идват на Терминал 4. Подкрепяме присъстващите пътници и скоро ще предоставим допълнителна информация“, заяви по-рано говорител на летището, според Sky News.
Говорител на лондонската пожарна обяви, че на мястото на инцидента са изпратени специализирани екипи и част от летището е евакуирано "като предпазна мярка“.
"Пожарникарите реагират на евентуален инцидент с опасни материали на летище Хийтроу.
"Специализирани екипи са разположени, за да извършат оценка на мястото на инцидента, а част от летището е евакуиранп като предпазна мярка, докато пожарникарите реагират.“
Говорителят добави: "Пожарната е била уведомена за инцидента за първи път в 17:01 ч. и екипи от Фелтъм, Хийтроу, Уембли и околните пожарни станции са изпратени на мястото.“
Всички останали терминали на най-натовареното летище във Великобритания работят нормално.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Още едно дете е било свидетел на побоя над шефа на МВР в Русе
12:12 / 06.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: