Тежка зимна обстановка и в Истанбул, утрешният ден ще бъде неучебен и неработен за някои граждани
©
Губернаторската служба на Истанбул издаде заповед за затваряне, която засегна всички държавни и частни образователни институции, пише Turkiye Today.
Спирането обхваща не само традиционните училища, но и държавните образователни центрове, автошколите, центровете за специално образование и рехабилитация, както и допълнителните курсове, организирани от държавни и частни училища.
"Приятна почивка, деца“, написа кабинетът на губернатора в съобщението си в социалните медии.
Държавните служители с административен отпуск
Освен затварянето на училищата, заповедта удължава административния отпуск за специфични категории служители в публичния сектор. Ветерани, ветерани с увреждания, служители с увреждания, бременни жени и жени с деца под осем години няма да бъдат задължени да се явяват на работа утре.
Политиката за отпуски обаче изключва жени с малки деца, които работят в основни услуги, включително здравеопазване, правоприлагане и снегопочистване. Майките на деца с увреждания под осемгодишна възраст ще получават административен отпуск, независимо от професионалния им сектор, гласи заповедта.
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Австрийските авиолинии спират полетите до Техеран поради "текущат...
23:00 / 10.01.2026
Тръмп: САЩ са готови да помогнат на иранците да постигнат свобода...
21:57 / 10.01.2026
Фон дер Лайен: Европа напълно подкрепя протестиращите в Иран
20:55 / 10.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.