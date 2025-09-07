Тежък битов скандал между хора на Путин и Ким Чен Ун минути преди да се срещнат

© В медийното пространство се появиха сведения за сериозен проблем между севернокорейски и руски представители заради температурите на закрито в залата преди срещата на върха между Северна Корея и Русия, съобщава The Chosun Daily.



Според репортаж на руския всекидневник "Комерсант“ от 3 юли, точно преди началото на срещата на върха между руския президент Владимир Путин и севернокорейския лидер Ким Чен Ун в топла и приятелска атмосфера, между помощниците на двете страни се e разразила напрегната битка на надмощие.



В доклада се посочва, че в Пекин, където са се провели двустранните разговори, севернокорейски служител със специална мисия внезапно е грабнал дистанционното за климатика и се е опитал едностранно да регулира температурата. Когато севернокорейският служител е повишил вътрешната температура до 23 градуса по Целзий, руски служител се е намесил, настоявайки тя да бъде настроена на 20 градуса.



Медиите отбелязаха, че "севернокорейският служител, въпреки че разбра думите на руския си колега на руски, отказа да се откаже от регулирането на температурата“. В тях се добавя: "Двамата се мъчеха да откъснат пръстите си от контролния панел и в крайна сметка единият отстъпи – вероятно оставяйки севернокорейския служител донякъде неудобно“.



Малко след суматохата президентът Путин и председателят Ким пристигнаха за срещата с лимузината на Путин.



За разлика от своите помощници, двамата лидери показаха приятелска атмосфера в заседателната зала, демонстрирайки приятелските си отношения. Официалните разговори продължиха над 1 час и 30 минути, а според съобщенията лидерите продължили диалога си на четири очи в неформална обстановка още около час.