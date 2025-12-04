Вестникзаведе дело срещу Пентагона в четвъртък, обвинявайки американското министерство на отбраната, че нарушава конституционните права на своите журналисти с новите ограничения за отразяване на новини.Наложените през октомври ограничения изискват от репортерите да подпишат декларация, че няма да получават неоторизирана информация, и ограничават достъпа до определени зони, освен ако не са придружени от официално лице. В резюме на исковата молба вестник New York Times го нарече "точно такъв тип схема за ограничаване на свободата на словото и пресата, която Върховният съд и Апелативният съд на окръг Колумбия са признали за нарушение на Първата поправка“.Вестник New York Times иска от окръжния съд на САЩ във Вашингтон да издаде заповед, която да "спре Пентагона да прилага политиката си по отношение на пресата".The New York Times "възнамерява да се защити срещу нарушаването на правата, както сме правили и преди, по време на администрации, които се противопоставяха на контрола и отчетността“, посочва компанията в изявление.