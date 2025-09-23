© Тигър нападна и уби работник в резерват в Оклахома, съобщават от съоръжението, цитирани от британския вестник The Guardian.



Райън Ийсли - управител на резервата за тигри "Гроулър Пайнс" в близост до Хюго, щата Оклахома - е загинал след нападението от тигъра, за когото се е грижил. Инцидентът е станал в събота, 20 септември. На сайта на резервата случаят е описан като "инцидент" с животното, отглеждано от Ийсли.



Ийсли - който някога е имал бизнес с Джоузеф Малдонадо, по-известен като Джо Екзотик и звездата от криминалния телевизионен сериал "Кралят на тигрите" - е бил убит от тигъра, който е притежавал в крайпътната си зоологическа градина.



Преди смъртта си Ийсли се е снабдил с тигрите за бизнеса си ShowMe Tigers от Джо Екзотик и Бхагаван "Док" Антъл, които също участват в документалната поредица "Кралят на тигрите". Той е представял животните в пътуващи циркове из страната.



"Тази трагедия ни напомня както за красотата, така и за непредсказуемостта на природата", се казва в изявлението на резервата за тигри "Гроулър Пайнс" във Facebook.



"Райън знаеше какви са рискове", продължи изявлението. "Животните под неговите грижи не бяха просто животни за него, а същества, с които той изгради връзка - връзка, основана на уважението, ежедневната грижа и любовта".



Резерватът е отменил всички обиколки и срещи с животните след смъртта на Ийсли.



В собственото си изявление, старши директорът на фондацията "Хора за етичното отношение към животните" (Peta), Деби Мецлер, заяви: "Никога не е безопасно хората да взаимодействат директно с върховните хищници. Не е изненада, когато човек бъде нападнат от животното, когато то е било затворено в клетка, бичувано и лишено от всичко естествено и важно за него".



Метлцер също така заяви, че призовава "останалите изложители на диви животни да се откажат от бизнеса сега и да изпратят животните в акредитирани резервати, където най-накрая могат да живеят в мир".



Изявлението на Мецлер най-вероятно се отнася до осъждането на Джо Екзотик през 2019 г. по обвинения в малтретиране на животни и неуспешен заговор за убийство по поръчка, насочен срещу неговата съперничка Карол Баскин -



основателката на организацията Big Cat Rescue.



Екзотик изтърпява 21-годишна присъда в затвора.



В неделя той публикува изявление в Instagram, в което се оплака, че медиите са го въвлекли в историята с Ийсли - човек, с когото, по думите му, няма нищо общо. "От това ми е писнало", написа той. "Нямам нищо общо с този тип, освен че преди 18 години му позволих да държи тигрите си в моя зоопарк за една зима. Писна ми да ме използват за гръмки заглавия", цитират още британската медия.