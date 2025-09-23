Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Тигър нападна и уби работник в резерват в Оклахома
Автор: Росица Чинова 14:04Коментари (0)0
©
Тигър нападна и уби работник в резерват в Оклахома, съобщават от съоръжението, цитирани от британския вестник The Guardian.

Райън Ийсли - управител на резервата за тигри "Гроулър Пайнс" в близост до Хюго, щата Оклахома - е загинал след нападението от тигъра, за когото се е грижил. Инцидентът е станал в събота, 20 септември. На сайта на резервата случаят е описан като "инцидент" с животното, отглеждано от Ийсли.

Ийсли - който някога е имал бизнес с Джоузеф Малдонадо, по-известен като Джо Екзотик и звездата от криминалния телевизионен сериал "Кралят на тигрите" - е бил убит от тигъра, който е притежавал в крайпътната си зоологическа градина.

Преди смъртта си Ийсли се е снабдил с тигрите за бизнеса си ShowMe Tigers от Джо Екзотик и Бхагаван "Док" Антъл, които също участват в документалната поредица "Кралят на тигрите". Той е представял животните в пътуващи циркове из страната.

"Тази трагедия ни напомня както за красотата, така и за непредсказуемостта на природата", се казва в изявлението на резервата за тигри "Гроулър Пайнс" във Facebook.

"Райън знаеше какви са рискове", продължи изявлението. "Животните под неговите грижи не бяха просто животни за него, а същества, с които той изгради връзка - връзка, основана на уважението, ежедневната грижа и любовта". 

Резерватът е отменил всички обиколки и срещи с животните след смъртта на Ийсли.

В собственото си изявление, старши директорът на фондацията "Хора за етичното отношение към животните" (Peta), Деби Мецлер, заяви: "Никога не е безопасно хората да взаимодействат директно с върховните хищници. Не е изненада, когато човек бъде нападнат от животното, когато то е било затворено в клетка, бичувано и лишено от всичко естествено и важно за него". 

Метлцер също така заяви, че призовава "останалите изложители на диви животни да се откажат от бизнеса сега и да изпратят животните в акредитирани резервати, където най-накрая могат да живеят в мир". 

Изявлението на Мецлер най-вероятно се отнася до осъждането на Джо Екзотик през 2019 г. по обвинения в малтретиране на животни и неуспешен заговор за убийство по поръчка, насочен срещу неговата съперничка Карол Баскин -

основателката на организацията Big Cat Rescue.

Екзотик изтърпява 21-годишна присъда в затвора.

В неделя той публикува изявление в Instagram, в което се оплака, че медиите са го въвлекли в историята с Ийсли - човек, с когото, по думите му, няма нищо общо. "От това ми е писнало", написа той. "Нямам нищо общо с този тип, освен че преди 18 години му позволих да държи тигрите си в моя зоопарк за една зима. Писна ми да ме използват за гръмки заглавия", цитират още британската медия.

Още по темата: общо новини по темата: 750
23.09.2025 »
22.09.2025 »
21.09.2025 »
19.09.2025 »
16.09.2025 »
16.09.2025 »
предишна страница [ 1/125 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Туристка на "Слънчев бряг": Обожавам това място!
Туристка на "Слънчев бряг": Обожавам това място!
09:56 / 21.09.2025
Фронтменът на "Остава" Свилен Ноев: Ако баща ми можеше да ме разбере, щях да му кажа, че му прощавам. Но беше гнусна свиня
Фронтменът на "Остава" Свилен Ноев: Ако баща ми можеше да ме разбере, щях да му кажа, че му прощавам. Но беше гнусна свиня
11:18 / 21.09.2025
Нети отпразнува 50-годишен юбилей, дари парите от подаръците за благородна кауза
Нети отпразнува 50-годишен юбилей, дари парите от подаръците за благородна кауза
14:43 / 21.09.2025
Красива журналистка на NOVA се омъжи
Красива журналистка на NOVA се омъжи
19:54 / 21.09.2025
Комисар Джартов: От 1 юни до 16 септември са регистрирани 15 259 пожара, засегнати са гори с площ 75 000 дка
Комисар Джартов: От 1 юни до 16 септември са регистрирани 15 259 пожара, засегнати са гори с площ 75 000 дка
11:01 / 21.09.2025
Проф. Владимир Чуков: България и спецорганите трябва да наблюдават Истанбул, там живеят голяма част от лидерите на Хамас
Проф. Владимир Чуков: България и спецорганите трябва да наблюдават Истанбул, там живеят голяма част от лидерите на Хамас
14:58 / 21.09.2025
НИМХ с пълната прогноза за началото на новата седмица. В Русе днес ще е доста топло
НИМХ с пълната прогноза за началото на новата седмица. В Русе днес ще е доста топло
08:29 / 21.09.2025
Актуални теми
Вторият мандат на Доналд Тръмп
ТОЛ камерите снимат за нарушители на магистралите
Международен технически панаир 2025
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Пожари 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: