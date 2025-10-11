Новини
"Тисафон с украински шпионски софтуер": Орбан публикува AI видео със Зеленски и опозицията в Унгария
Автор: Николина Александрова 15:07Коментари (0)83
©
Премиерът на Унгария Виктор Орбан публикува генерирано от изкуствен интелект видео, в което Володимир Зеленски представя смартфон с украинско шпионско приложение, наречено на името на унгарската опозиционна партия "Тиса" – "тисафон“. Видеоклипът е публикуван във Facebook страницата на Виктор Орбан.

В петък (10 октомври) Орбан заяви, че украинските специални служби са проникнали в унгарския обществен живот и "са се качили в смартфоните на унгарците“, за да доведат на власт на парламентарните избори през 2026 г. подкрепяната от Брюксел опозиционна партия "Тиса", начело с Петер Мадяр, която би одобрила присъединяването на Украйна към Европейския съюз.

На генерирания видеозапис "Зеленски" представя новия "тисафон", на екрана на който са изобразени гербът на Украйна и емблемата на партията "Тиса". Мадяр седи в залата и му ръкопляска.

"А сега представям новия тисафон. Бърз, умен и всички ваши данни са в безопасност при мен в Киев. Тисафон. Произведен в Украйна. Дистрибутор Петер Мадяр", заявява "Зеленски".

По-рано Орбан заяви, че украинските специални служби постоянно действат на територията на Унгария с подкрепата на Брюксел, за да повлияят на унгарската политика, като и двете сили са заинтересовани от смяна на властта в страната.

През октомври 2024 г. министърът на външните работи на Унгария Петер Сиярто заяви, че САЩ са предприели сериозни усилия за намеса в унгарските парламентарни избори през 2022 г., за което са похарчени милиони долари. Той добави, че много милиони долари се харчат за свалянето на сегашното унгарско правителство. В края на март 2022 г. Сиярто заяви, че тогаващният министър на външните работи на Украйна Дмитрий Кулеба се е обадил в украинското посолство в Будапеща, за да обсъди възможността да повлияе на резултатите от изборите.


