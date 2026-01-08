eKathimerini.
Кметът на Калпаки Костас Капсалис обяви, че бурята е сринала птицеферма с около 30 000 пилета. Силните ветрове са откъснали покривите на три сгради, преди стените да се срутят, убивайки птиците вътре.
Торнадото е повредило и военния лагер Калпаки, който е в процес на затваряне. Повредени са църква в рамките на лагера, стени по периметъра и охранителни постове. Малкият брой войници, разположени там, са били прехвърлени в град Янина за безопасност.
Торнадо причини сериозни щети в Северозападна Гърция
© eKathimerini
Собственичката на бара в Кран Монтана е бягала с парите от касата, докато клиентите се опитвали да избягат от пламъците
10:50
"Ако започнат да убиват хора": Тръмп заплаши и Иран, докато протестите в стрената навлизат във втората си седмица
05.01
