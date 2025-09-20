ЗАРЕЖДАНЕ...
|Това е руският изтребител, който е нарушил въздушното пространство на Естония
Естонското външно министерство осъди нахлуването като "нагло“. То заяви, че три руски изтребителя МиГ-31 са навлезли в естонското небе "без разрешение и са останали там общо 12 минути“ над Финския залив.
Италиански самолети отговориха на нахлуването като част от мисията на НАТО за укрепване на източния му фланг, докато Финландия и Швеция също издигнаха самолети в бойно полето.
Естония е третата страна от НАТО, която съобщава за нарушение на въздушното си пространство от Русия през последните седмици, като Румъния и Полша съобщават за подобни инциденти.
Лидерите на ЕС ще обсъдят отговора си на нарушенията на европейското въздушно пространство от страна на Русия на предстоящата си среща на върха в Копенхаген на 1 октомври, заяви председателят на Европейския съвет Антонио Коста.
Германският външен министър Йоханес Вандефул заяви, че НАТО винаги е било готово да се защити, след като прехвана руски самолети, които според Естония са нарушили въздушното ѝ пространство с "нагло“ нахлуване.
Франция, която има военни сили, включително изтребители, базирани в Естония, нарече нахлуванията на руски военни самолети в балтийските държави грубо нарушение на международното право.
Британският министър на отбраната Джон Хийли заяви, че нарушаването на въздушното пространство на Естония, сега член на НАТО, от руски военни самолети е последната безразсъдна и опасна дейност на Русия през последните дни.
Говорителката на НАТО Алисън Харт заяви тази вечер, че Северноатлантическият съвет ще се събере в началото на следващата седмица, за да обсъди инцидента по-подробно, след искането на Естония за консултации по член 4 от Северноатлантическия договор.
