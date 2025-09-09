Товарен влак се вряза в автобус в Мексико, 10 жертви и 41 ранени

© 10 души загубиха живота си, а 41 други бяха ранени, след като товарен влак се блъсна в двуетажен пътнически автобус в щата Мексико вчера сутринта, съобщи началникът на Гражданската защита на щата Мексико, цитиран от Mexico News Daily



Катастрофата е станала на магистрала Атлакомулко-Мараватио в община Атлакомулко в щата Мексико.



Шофьорът на автобуса е арестуван.



Според служител от транспортната асоциация Канапат в щата Мексико, автобусът е пътувал за Мексико Сити.