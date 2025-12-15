Оmegalive.
23-годишният български гражданин Петко Светлозар, който е карал мотоциклета си е загинал след като се е сблъскал с автомобил.
По данни на полицията сънародникът ни се е сблъскал с автомобил, управляван от 41-годишен мъж, за когото по-късно е установено, че е пребивавал нелегално в Кипър. След инцидента шофьорът на автомобила е дал положителна проба за наркотици.
След пътния инцидент българският гражданин е транспортиран от екип на линейка до болницата в Пафос, където му е оказана медицинска помощ, но въпреки това е починал от раните си.
Шофьорът на другото превозното средство, участвало в пътнотранспортното произшествие, също е транспортиран в болницата с леки наранявания.
Трагедия: 23-годишен българин загина при тежка катастрофа в Кипър
©
Още по темата
/
Кой е синът на Роб Райнер, който е в центъра на двойното убийство на режисьора и съпругата му?
09:03
Още от категорията
/
Земетресение в Румъния
12.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
CNN: Има задържан във връзка със стрелбата в университет в САЩ
14:36 / 14.12.2025
Най-малко 12 души, включително деца, са убити при стрелба в Сидни...
14:07 / 14.12.2025
Властите публикуваха запис на заподозрян за масовата стрелба в ун...
09:45 / 14.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.