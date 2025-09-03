© Трима души загинаха, а най-малко 20 бяха ранени, след като туристическия трамвай Elevador da Glória дерайлира в Лисабон, пише CNN.



Спасителни екипи изваждат хора от останките.



Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен написа в социалната мрежа Х: "С тъга научих за дерайлирането на известния "Елевадор да Глория". Моите съболезнования на семействата на жертвите".



Carris, компанията за обществен транспорт, която управлява фуникулера, каза пред CNN Portugal, че нейните екипи са на мястото и "всички средства са активирани", за да реагират на инцидента.



