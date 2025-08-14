Новини
Трети самолет се отправи от Москва за Аляска, появи се и чартърен полет със същата дестинация
Автор: Николина Александрова 20:10
©
виж галерията
Руският правителствен самолет Ил-96 на Специалния летателен отряд "Россия“, полет RSD 381, с правителствената делегация на Русия пристигна в американския щат Аляска. Полетът на руската делегация бе последват от още два самолета, които отлетяха от Москва в интервал от един час.

Полет RSD-171 излетя от Москва 40 минути преди RSD 381 да кацне в Аляска, като според данните на Flightradar24, кръжа известно време около руската столица, след което се отправи към Аляска. Трети самолет излетя от летище "Внуково" и последва полет RSD-171. Преди минути излетя и чартърен полет от Москва до Аляска. 

Предполага се, че на един от тези полети трябва да е руският президент Владимир Путин. 

Както бе съобщено, срещата между Тръмп и Путин е насрочена за 15 август в Аляска, във военната база Елмендорф-Ричардсън в град Анкъридж. Тръмп ще отлети за Аляска по-късно.

Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
