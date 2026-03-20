Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Земетресение с магнитуд от 5,0 по скалата на Рихтер е регистрирано в Гърция. Това показва справка на ФОКУС на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Третото поредно земетресение днес (20 март) е регистрирано на 157 км западноюгозападно от Лариса, на 22 км югозападно от Педини, на дълбочина 5 км.

По-рано в същия район бяха регистрирани два труса с магнитус 3,8 и 4,6 по скалата на Рихтер.