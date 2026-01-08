Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Жилищна сграда в Албщат, провинция Баден-Вюртемберг в Германия, се срути вследствие на газова експлозия. Загинали са трима души - майка, баща и дете на  6 години, предаде Spiegel.

След няколко часа издирване, екипите на спешна помощ успяват да извадят само телата на жертвите. 200 служители на аварийните служби, включително специално обучени кучета, са участвали в спасителната акция, съобщи по-рано кметът на Албщат Роланд Тралмър.

Причината за експлозията на газ все още се разследва.

Газозахранването на цялата улица е спряно. Няма причина за опасения от нови експлозии.