Spiegel.
След няколко часа издирване, екипите на спешна помощ успяват да извадят само телата на жертвите. 200 служители на аварийните служби, включително специално обучени кучета, са участвали в спасителната акция, съобщи по-рано кметът на Албщат Роланд Тралмър.
Причината за експлозията на газ все още се разследва.
Газозахранването на цялата улица е спряно. Няма причина за опасения от нови експлозии.
Три жертви след експлозия в жилищна сграда в Германия, сред тях има и дете
©
Още по темата
/
След като 3 тела бяха извадени от заливи в Хюстън, полицията опроверга слуховете за сериен убиец
02.01
Загиналите и ранените при пожара в Швейцария са от различни националности, Рим проверява дали има италиански граждани
01.01
Бившият световен шампион по бокс в тежка категория Антъни Джошуа е ранен при автомобилна катастрофа, други двама са загинали
29.12
Още от категорията
/
"Военните обекти на Запада в Украйна ще се приемат за легитимни военни цели": Захарова с предупреждение към Лондон и Париж
14:07
Собственичката на бара в Кран Монтана е бягала с парите от касата, докато клиентите се опитвали да избягат от пламъците
10:50
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.