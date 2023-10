Тригодишният круиз се отлага, корабът го няма

© X С отплаването си от Истанбул на 1 ноември, тригодишният круиз трябваше да бъде гладко безпроблемно плаване през земното кълбо и радост за неговите жители, любители на номадския живот.



Но по-малко от две седмици преди планираната дата на заминаване, "Life at Sea cruises" плава в бурни води, но само в преносния смисъл на думата. Причината - все още няма кораб.



Сега компанията казва на пътниците, много от които вече са платили десетки хиляди долари, че трябва да се подготвят за качване на 11 ноември в Амстердам, което е на три часа полет от Истанбул.



В свое изявление "Life at Sea cruises" оправда забавянето с "финализиране на превода на средства за покупката", което според тях "отнема повече от очакваното", но от компанията вярват, че тя ще се осъществи до една седмица.



Преди две седмици, на въпроса дали продажбата – която беше планирана за края на септември – е преминала, от компанията дадоха абсолютно същия отговор.



"Очакваме да получим прехвърлянето на собствеността на кораба следващата седмица", каза тогава Кендра Холмс, главен изпълнителен директор на Miray Cruises, която притежава "Life at Sea", добавяйки, че круизът ще тръгне, както е планирано на 1 ноември от Истанбул.



"Като екип с десетилетен опит в тънкостите на круизния свят, ние винаги сме оставяли време за извънредни ситуации, предвидено е във всеки график", каза тя на 6 октомври пред CNN.



От Истанбул до Амстердам



В момента, в който компанията се сдобие с кораба – круизния кораб AidaAura, който трябва да бъде преименуван на MV Lara – той ще има нужда от 18 дни в сух док, за да започне ремонт, след което ще се премести в Амстердам, според уточненото в новото изявление.



"Ако не ви харесва да летите до Амстердам, ние все пак ще планираме качване във Фрийпорт на Бахамските острови на 21 ноември", се казва в изявлението, което изглежда е идентично със съобщението, изпратено до пътниците. То дава инструкции как да се свържат с компанията, която ще плати за пренасочване на хората до Амстердам или Фрийпорт, включително покриване на настаняването и транспортирането.



"Разбираме, че тази промяна не е желателна, но правим всичко възможно, за да удовлетворим всички тях и да поддържаме това приключение в правилния път, дори и да е малко късно", добавиха и увериха, че очакват да приключат покупката до седмица.



Междувременно някои пътници стават все по-загрижени за закъсненията – и това, което виждат като липса на прозрачност от круизите "Life at Sea".



"Всички седим на игли в момента – несигурността е мъчителна", каза един "жител" (както ще се наричат пътниците), който пожела да остане анонимен.



"ОК съм със закъснението, но няма да се съглася с отмяна".



Други, който също отказаха да бъде назовани, се опасяват, че круизът в крайна сметка изобщо няма да тръгне, но казват, че се чувстват "тъжни, но горди, че са се записали за такова невероятно приключение".



"Просто се надявам да си върна парите, ако не отплаваме", добавиха те.