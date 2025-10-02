Тригодишно дете откри граната от Втората световна война в двора на дома си във Вашингтон

© The Independent Тригодишно дете откри ръчна граната, използвана по времето на Втората световна война, в предния двор на семейството си във Вашингтон, съобщават властите, цитирани от The Independent.



Детето внесло гранатата в къщата, за да го покаже на родителите си, които след това се обадили на 911 около 18:45 ч. местно време, съобщават от шерифската служба на окръг Грант.



Екипът за обезвреждането на бомбите на щатския патрул на Вашингтон е оказал съдействие, като е установил, че гранатата е активна. След това екипът е отнесъл устройството в район северно от Хартлайн, където е обезвредили оръжието, съобщават властите.



Все още не е ясно как гранатата се е озовала в предния двор на семейството или колко дълго е била там.



Не е съобщено за пострадали при инцидента.



Гранатата изглежда е импровизирано взривно устройство (СВУ) и не е от военно качество, съобщава екипът пред телевизионната станция KREM2.



"Тези гранати наистина нямат никакъв контрол на качеството", казва командир Клиф Прат. "Тези необичайни гранати просто са произведени някъде без каквито и да било кодове за заключване от производителя или нещо подобно".



Подобни открития не са необичайни за района, предвид бившите военни бази в окръг Грант, съобщава Кайл Форман, говорител на шерифската служба.