|Трима балканци бяха брутално убити в Боливия, откриха телата им в найлонови торбички!
"Телата са изпратени за аутопсия, за да се установи точната причина за смъртта. Жертвите все още не са официално идентифицирани. Първоначалните данни сочат, че са били измъчвани, убивани и след това опаковани в черни найлонови торбички“, съобщават източници от доклада от разследването пред "Новости“.
Според сръбските медии, един от убитите е Милян Г., известен като "Хитри“ от Ниш, лидер на международна организирана престъпна група, занимаваща се с разпространение на големи количества кокаин от Южна Америка към западноевропейски страни.
Той е екзекутиран преди два дни, вероятно на територията на Боливия, заедно с Деянчо Л., гражданин на Северна Македония.
Третата жертва, също от Ниш, е пътувала до Южна Америка с фалшиви документи. Подозира се, че убийствата са свързани с конфликти между престъпни групировки за доминация в търговията с наркотици.
"Новости“ припомня, че преди това някои медии неправилно съобщиха, че убитите са трима сърби, но по-късно беше потвърдено, че това са двама сърби и един македонец.
