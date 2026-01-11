BFMTV съобщи това в събота, позовавайки се на източници.
Според канала, скиор е загинал в Ареш-Бофор, докато е карал ски извън пистите, а друг човек с него е получил сериозни наранявания на главата.
Втора лавина е паднала във Вал д'Изер, като е заровила двама души под 2,5 метра сняг. Каналът отбеляза, че спасителите са успели да локализират скиорите, като са проследили телефоните им. И двамата туристи са открити в критично състояние и не са могли да бъдат спасени.
Трима души загинаха при лавини във Франция
