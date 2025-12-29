Reuters.
Според Йерликая още осем полицаи и един служител на силите за сигурност са ранени.
Акцията е извършена в обект, където, според служители на реда, бойците са се укривали през нощта. Операцията е продължила почти осем часа, през които са се чували спорадични изстрели.
Пет жени и шест деца са спасени и изведени живи от къщата в която са се укривали предполагаемите терористи.
Вътрешният министър на страната заяви, че заподозрените са турски граждани.
Престрелката идва седмица след като турската полиция арестува над 100 заподозрени членове на ИДИЛ, за които полицията твърди, че са планирали терористични атаки по време на коледните и новогодишните празници.
Министърът на вътрешните работи заяви, че общо 138 души, заподозрени в принадлежност към ИДИЛ, са били арестувани в Турция през последния месец, а в понеделник сутринта полицията е извършила едновременни акции на 108 адреса в 15 провинции.
Трима полицаи в Турция загубиха живота си при антитерористична акция
©
Още от категорията
/
Началникът на Генералния щаб на въоръжените сили на Либия загина при самолетна катастрофа в Турция
24.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.