BBC. Инцидентът се е случил близо до Верона, когато служители на полицията и пожарникари влезли в имота, за да изпълнят заповедта за изгонването на брат и сестра на възраст между 50 и 60 години.
На място бяха арестувани двама души - мъж и жена, а трети мъж, който избягал след взрива, е бил намерен по-късно. Всички те са настанени в болница.
Експлозията била чута на разстояние около 5 км, а снимки от мястото показват, че сградата е срината до развалини. Според властите на тримата собственици е била издадена съдебна заповед, която ги задължава да напуснат имота заради натрупани дългове.
Министърът на вътрешните работи Матео Пиантедози заяви, че и преди е имало опити да бъдат изгонени обтателите на къщата. "Беше ясно, че ще срещнем съпротива от тяхна страна", допълни той.
Когато полицаите влезли в имота малко след 03:00 ч. местно време, властите смятат, че един от обитателите на сградата е задействал взрива. В имота са открити и коктейли "Молотов", съобщава още министърът. Сред ранените са 11 служители, три от държавната полиция и един пожарникар.
Според прокурора на Верона Рафаеле Тито къщата е била изоставена и без електричество. Тито смята, че взривът е станал на етаж над входа и го определя като "преднамерено и умишлено убийство".
Съседите споделят, че тримата обитатели преди това са заплашвали, че ще "взривят имота", ако бъдат изгонени от него. Министърът на отбраната Гуидо Кросето се присъедини към почитанията за загиналите, като изрази солидарност с техните семейства.
