Reuters.
Спасителен хеликоптер е откарал мъж, завлечен във водата на плажа Ла Гуанча в северната част на острова. Той е бил обявен за мъртъв при пристигането си в болницата.
При друг инцидент мъж е бил намерен във водите на Атлантическия океан, близо до плажа Ел Кабесо в южната част на острова. Спасители и медицински персонал не са успели да го реанимират и той е бил обявен за мъртъв на място.
Жена също е починала от сърдечен удар, след като вълна е отнесла 10 души в морето в Пуерто де ла Круз, в северната част на Тенерифе. Трима други членове на групата са били сериозно ранени и са откарани в болница за лечение.
Канарските острови, испански архипелаг край западния бряг на Африка, който включва Тенерифе, са в готовност за сигнали за тревога, съобщиха службите за спешна помощ на островите в неделя.
Трима загинаха при силна буря на испанския остров Тенерифе
©
Още по темата
/
Още от категорията
/
Адвокатите на обвинените в кражба на гориво в Старозагорско: Няма доказателства, че подзащитните ни имат съпричастност към извършеното деяние
13:32
Reuters: САЩ отрекоха Унгария, да бесрочно освободена от санкциите за енергийни доставки от Русия
11:07
Вигенин: Очаквам скоро да има среща между Тръмп и Путин, на която да бъде обявен край на войната в Украйна
08.11
Тайфунът "Калмаеги" взе близо 200 жертви във Филипините и Виетнам, бурята се насочва към Камбоджа и Лаос
07.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Санкциите задушават черното злато: Петролът на Русия вече не хран...
22:38 / 08.11.2025
6 са жертвите на торнадото, ударило Бразилия
22:10 / 08.11.2025
Вигенин: Очаквам скоро да има среща между Тръмп и Путин, на която...
20:44 / 08.11.2025
Арестуваха русенец на летище в Лондон, оказа се грешка
09:03 / 08.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.