Цензор.НЕТ.
''Благодарим на американската страна за участието и последователната работа в преговорния процес. Благодарни сме на Швейцария за организацията и условията, предоставени за провеждане на срещите.
Имаме рамка за работа, договорена от президента на Украйна, и ясен мандат. Въпросите за сигурност и хуманитарните въпроси са на дневен ред.
Работим конструктивно, фокусирано и без излишни очаквания. Нашата задача е максимално да придвижим напред онези решения, които могат да доближат устойчивия мир“, отбелязва Умеров в социалните мрежи, обявявайки началото на преговорите.
Тристранните преговори за края на войната в Украйна започнаха в Женева
©
Още по темата
/
Доц. Момчил Дойчев: Путин се надява да унищожи енергийната инфраструктура на страната в най-мразовитата зима
04.02
"Енергийно самоубийство": Фицо ще заведе съдебен иск срещу забраната на ЕС за внос на руски газ
27.01
Тръмп: САЩ няма да налагат наказателни мита срещу европейските страни, споразумяхме се с Рюте за Гренландия
22.01
Още от категорията
/
Министерството на правосъдието на САЩ публикува списък с 300 известни личности, попаднали в досиетата на Епстийн
16.02
Министерството на правосъдието на САЩ публикува списък с 300 известни личности, попаднали в досиетата на Епстийн
16.02
Боби Бобев: За няколко часа косовският парламент свърши това, което не можеше да направи месеци наред
12.02
Керемедчиев за Мюнхенската конференция: Марко Рубио като ръководител на американската делегация сигнализира за промяна в тона на Вашингтон
12.02
ЕК се заема с проблема: Едно на всеки шест деца на възраст между 11-15 години е било жертва на кибертормоз
10.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актьорът Робърт Дювал, звезда от ''Кръстникът'' и ''Апокалипсис с...
22:25 / 16.02.2026
ЕК ще присъства като наблюдател на заседание на Съвета за мир на ...
17:05 / 16.02.2026
Politico: В Мюнхен стана ясно, че отношенията между Европа и САЩ ...
09:05 / 16.02.2026
Никушор Дан отива в САЩ: Ще заявя нашата твърда подкрепа за мира
19:12 / 15.02.2026
Епидемия от морбили избухна в Лондон, най-малко 60 деца са заразе...
12:19 / 15.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.