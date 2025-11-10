В Башкирия, заради бобри, е настъпило наводнение в района на един от прелезите, съобщава каналът Mash Batash вИнцидентът се е случил в град Ишимбай на река Тайрук. Според местни жители, бобрите са събирали клони през нощта, за да построят преграда, което е довело до запушване на няколко водоотводни тръби. В резултат на това водата е излязла извън обходния път, създавайки наводнение в района.По предварителна информация кметът на града е потвърдил запушването на една от тръбите и е съобщил, че ситуацията е под контрол.Преди това четири села в Ленинградска област са останали без ток заради бобри. Животните са съборили няколко дървета, които са паднали върху електропровод. За да стигнат до повредения електропровод, специалистите са били принудени да използват багер, тъй като бобрите са построили и дига, която е пречела на преминаването.