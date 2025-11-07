Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че унгарският премиер Виктор Орбан разбира руския президент Владимир Путин и го познава много добре."Той разбира Путин и го познава много добре", посочи Тръмп в Белия дом в петък по време на среща с унгарския си колега.На въпрос на журналистите дали Тръмп би се срещнал с Владимир Путин, той отговори: "Отмених предишната среща защото тя нямаше да доведе до нищо, но ако има среща бих искал тя да е в Будапеща".