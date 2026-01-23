Reuters.
Тръмп отбеляза още, че САЩ следят отблизо действията на Иран.
''Имаме огромен флот, който се насочва в тази посока", заяви Тръмп пред репортери на бордна на президентския самолет.
Американският президент също се похвали, че е спрял 837 екзекуции в Иран в четвъртък. Според него повечето от тях са били на млади мъже, които е трябвало да бъдат обесени.
Той подчерта, че е предупредил иранските власти, че ако екзекуциите се извършат, САЩ ще отвърнат с удар, който ще бъде по-силен от предишната атака срещу ядрените им съоръжения.
''Час преди екзекуциите да се извършат, те бяха отменени. И наистина казаха, че отменят, а не отлагат“, подчертава президентът.
Тръмп: Американски военни кораби се насочват към Иран
©
Още по темата
/
Още от категорията
/
Правителството даде мандат на премиера за подписване на присъединяването на страната ни към Съвета за мир: Очаква се ратификация от парламента
22.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мариян Гьорчев за Радев: Позицията към Македония остава твърда
17:33 / 22.01.2026
Посолството на САЩ приветства присъединяването на България към Съ...
17:02 / 22.01.2026
САЩ официално напускат СЗО, какви са последствията?
15:48 / 22.01.2026
Правителството даде мандат на премиера за подписване на присъедин...
15:34 / 22.01.2026
Пореден влаков инцидент в Испания
15:20 / 22.01.2026
Росен Желязков и въшният министър Георг Георгиев поздравиха Никол...
13:48 / 22.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.