ЗАРЕЖДАНЕ...
Тръмп: Европа има много пари, тя ще купува оръжия за Украйна
©
"Да, ние произвеждаме много оръжия, имаме Tomahawk-всички ги искат. Сега Европа купува много оръжия за Украйна. Европа има много пари".
Днес (17 октомври) вечерта във Вашингтон се провежда среща между Володимир Зеленски и Доналд Тръмп, която може да определи по-нататъшния ход на войната и в Украйна. Основна тема на разговора е предоставянето на ракети Tomahawk.
"Америка не дава жертви, не плаща за тази война. Европа и нато плащат сега. Това е много важно за нас", допълни Тръмп.
Още по темата
/
"Заплаши да си тръгне и отмени обяда": Тръмп е повишил глас на Путин по време на срещата в Анкоридж
18:03
Синовете на Путин и Кабаева живеят "под прикритие", медиите разкриха фамилиите им и показаха снимки
07.10
Литва: Санкциите срещу Русия и Беларус ще останат, докато не бъде възстановена целостта на Украйна
06.10
Още от категорията
/
Мъжът на Златка Райкова е арестуван за "черно тото": Франция очаква решението на българския съд дали да екстрадира задържаните
19:33
Журналистът Николай Кръстев: Обиколката на Урсула фон дер Лайен в Западните Балкани не е просто протоколна визита, а стратегически сигнал
11:03
Силяновска иска от Фон дер Лайен "креативни решения", за да се справи с "пречките" от страна на София
16.10
Над 90 са жертвите в Европа за година след инциденти със самолети, планери, хеликоптери и балони
16.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.