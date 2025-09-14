ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тръмп: Имаме си работа с радикално лява група лунатици
"Бих искал да видя как (бел. от ред: САЩ) се оправя“, каза Тръмп в телефонно интервю за NBC News. "Но си имаме работа с радикално лява група лунатици и те не играят честно и никога не са играли.“
"Ще видим какво ще се случи. Те (левите) не харесват това, което се случва. Ние печелим много“, продължи той.
31-годишният Кърк беше смъртоносно прострелян в сряда, докато се обръщаше към студенти в университета Юта Вали в град Орем, на около 64,4 километра южно от Солт Лейк Сити.
Очевидно целенасочената атака е станала въпреки охраната, включваща шестима университетски полицаи и частния екип на Кърк.
Онлайн видеоклипове запечатаха момента, в който куршум удря Кърк, докато говори, карайки студентите да бягат панически. Той е откаран по спешност в болница, където часове по-късно е обявен за мъртъв.
"Към моите прекрасни американски сънародници, изказвам желание да изразя скръбта и гневa си заради ужасното убийство на Чарли Кърк в университетски кампус в Юта“, заяви Тръмп в платформата си Truth Social.
В същия пост Тръмп коментира, че "от години радикалните леви сравняват прекрасни американци като Чарли с нацисти и най-лошите масови убийци и престъпници в света“, добавяйки: "Този вид реторика е пряко отговорна за тероризма, който наблюдаваме в страната днес“.
Гледат мерките на задържаните за побоя над шефа на ОДМВР-Русе
08:54 / 12.09.2025
