Upstox. Търговците, обаче, са притеснени, че Иран продължава да отрича да води такива преговори, а тази нощ отново изстреля ракети срещу енергийна инфраструктура в Израел, Кувейт, Бахрейн и Саудитска Арабия.
Непосредствено след изказването на Тръмп за преговорите суровината отбеляза спад с близо 10% до 91.70 долара за барел. Американският лек суров петрол също поевтиня с 8 на сто до 84.59 долара за барел. Постепенно, обаче, несигурността и противоречивите съобщения, които идват от Близкия Изток доведоха до връщането на позициите на сорта Брент до психологическата граница от 100 долара.
В реч в Мемфис Доналд Тръмп заяви, че "Иран има още един шанс за мир“, без да даде допълнителни подробности за евентуалната сделка.
"Цял живот водя преговори, но с Иран преговорите продължават много дълго. Но този път те имат предвид бизнес и се надявам да приемат сделката“, допълни Тръмп.
текст: Милен Кандарашев
Тръмп: "Иран има още един шанс за мир", но цените на петрола отново достигнаха нивата от 100 долара за барел
©
/
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.