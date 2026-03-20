Американският президент изрази възмущение от страните от НАТО, които не искат да се намесят във войната срещу Иран.
Тръмп също така нарече Алианса ''хартиен тигър'', като намекна, че той само иглежда мощен, но всъщност е слаб и уязвим.
''Без САЩ НАТО Е ХАРТИЕН ТИГЪР! Те не искаха да се включат в борбата, за да спрат Иран да се сдобие с ядрени оръжия. Сега, когато тази битка е СПЕЧЕЛЕНА военно и за тях тя не носи почти никаква опасност, те се оплакват от високите цени на петрола, които са принудени да плащат, но не искат да помогнат за отварянето на Ормузкия проток - проста военна маневра, която е единствената причина за високите цени на петрола'', написа Тръмп.
Той също нарече потенциалната операция в Ормузкия проток ''лесна'' и с ''нисък риск''. Ръководителят на Белия дом заяви още, че САЩ ще запомнят тази стъпка от съюзниците.
Преди ден Тръмп разкритикува европейските съюзници от НАТО за нежеланието им да се намесят активно във войната срещу Иран на страна на САЩ, по-специално за възстановяване на свободното преминаване през Ормузкия проток. В същото време той заяви, че Съединените щати ''не се нуждаят от помощ'' в тази задача.
Тръмп: НАТО е хартиен тигър без помощта на САЩ
