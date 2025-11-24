Наистина ли е възможно постигането на голям напредък в мирните преговори между Русия и Украйна??? Не вярвайте, докато не го видите, но може би се случва нещо хубаво. Бог да благослови Америка!. Това пише американският президент Доналд Тръмп в социалната си платформа Truthsocial.Стана ясно, че Вашингтон и Киев са въвели поправки в първоначалния вид на проекта за мирно споразумение, които съдържа от 28 точки.Промените са били направени при преговорите в Женева.