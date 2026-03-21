Truth Social.
“Много сме близо до изпълнението на поставените цели и обмисляме да прекратим страхотните си военни усилия в Близкия Изток по отношение на терористичния режим в Иран“, заявява Тръмп.
Той изброява постигнатото след 22 денонощия бомбардировки от страна на САЩ и Израел: пълно унищожаване на ракетната програма на Техеран, разрушаване на военно-промишления комплекс на страната, ликвидиране на военноморските и военновъздушните сили, както и на противовъздушната отбрана, прекратяване на възможността "Иран дори да се доближи до създаване на ядрено оръжие“, и защита от най-висока степен на партньорите на САЩ в Близкия Изток Израел, Саудитска Арабия, Катар, ОАЕ, Бахрейн, Кувейт и други.
Според Тръмп, обаче, защитата на ключовия за световната икономика Ормузки проток трябва да бъде поета от други държави, които го използват.
"Ние не го използваме! Бихме могли да помогнем, ако ни помолят, но това не би трябвало да е трудна задача, щом заплахата от Иран е изкоренена. Важното е, че това ще бъде лесна военна операция за тях“, завършва Тръмп.
текст: Милен Кандарашев
Тръмп: Обмисляме край на войната с Иран, но други държави да пазят Ормузкия проток
