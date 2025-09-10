ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Тръмп: Отвлечената израелско-руска изследователка Елизабет Цурков e освободена от Ирак
В публикация в Truth Social Тръмп заявява: "Радвам се да съобщя, че Елизабет Цурков, студентка в Принстън, чиято сестра е американска гражданка, току-що беше освободена от Катаиб Хизбула и сега е в безопасност в американското посолство в Ирак“.
Иракският премиер Мохамед Шиа ал-Судани потвърди освобождаването на Цурков малко по-късно.
Тя изчезна в Ирак по време на изследователско пътуване през март 2023 г. – няколко месеца по-късно израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че тя е държана от подкрепяната от Иран Катаиб Хизбула.
В публикация в X Судани заявява, че освобождаването на Цурков е "резултат от продължителни усилия, положени от нашите служби за сигурност“.
Той добавя, че във вторник службите за сигурност са успели да "разкрият“ мястото, където е била държана изследователката, преди да я предадат на американското посолство.
Цурков е влязла в Ирак с руския си паспорт, заяви тогава офисът на Нетаняху.
Според уебсайта на Цурков, нейните изследвания се фокусират върху Левант – исторически термин, който се отнася до голям географски регион, включващ днешните Израел, Сирия и други области – и "сирийското въстание и гражданската война“.
Катаиб Хизбула (Бригадите на Партията на Бога) е мощна иракска шиитска милиция, която получава финансова и военна подкрепа от Иран. През 2009 г. тя е обявена от САЩ за терористична организация.
В публикацията си във в Truth Social Тръмп също така заявява: "Винаги ще се боря за справедливост и никога няма да се откажа.
ХАМАС, освободете заложниците, веднага!“, добавя той, визирайки хората, отвлечени от палестинската групировка по време на смъртоносното й нападение срещу Израел на 7 октомври 2023 г.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 504
|предишна страница [ 1/84 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: