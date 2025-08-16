Тръмп: Путин и Зеленски искат да участвам в съвместна среща - ще бъда там

© Президентът Доналд Тръмп заяви, че както руският президент Владимир Путин, така и украинският президент Володимир Зеленски искат той да присъства на бъдеща потенциална среща между двамата лидери, за да обсъдят пътя към мира.



"И двамата ме искат на срещата“,заявява Тръмп в интервю за Fox News, откъси от което са публикувани в CNN.



"И двамата ме искат там и аз ще бъда там.“



На въпроса дали е уверен, че мирът може да бъде постигнат в относително кратък период от време, Тръмп отговаря: "Доста кратък, да.“



Тръмп също признава, че е сгрешил, като е смятал, че конфликтът между Русия и Украйна ще бъде "най-лесният“ от всички конфликти за разрешаване, като се връща към предизборното си обещание да сложи край на войната за 24 часа.



"Мислех, че това ще бъде най-лесният от всички, а се оказа най-трудният“, коментира Тръмп.