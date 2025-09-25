Тръмп: Путин продължава да се бори въпреки милионите загуби на Русия - време е да спре

© Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново изрази разочарованието си от руския лидер Владимир Путин заради продължаването на "безсмислената война", като подчертава, че за Русия е дошло време да спре.



Рръмп коментира войната в Украйна по време на среща в Белия дом с президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган, предава Укринформ.



"Както знаете, аз уреждах седем войни... и мислех, че тази ще бъде една от тези, които са по-лесни за уреждане. Но съм много разочарован от Путин“, отбелязва Тръмп.



Президентът на САЩ добавя, че "въпреки милионните загуби на РФ и незначителните постижения на бойното поле, Путин продължава да воюва".



"Няма да наричам никого "хартиен тигър", но Русия е похарчила милиони и милиони долари за бомби, ракети, амуниции, а също и за човешки животи – техните животи, и практически не е спечелила никаква територия. Мисля, че е време да се спре", заявява Тръмп.