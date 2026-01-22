Truth Social.
"Въз основа на много продуктивна среща, която проведох с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, формирахме рамката за бъдещото споразумение за Гренландия и всъщност за целия Арктически регион. Това решение, ако бъде приложено, ще бъде чудесно за Съединените американски щати и всички страни от НАТО“, заяви Тръмп.
В тази връзка той обяви отказа си да въведе тарифи, които трябваше да влязат в сила на 1 февруари. "Въз основа на това разбиране няма да налагам тарифите, които трябваше да влязат в сила на 1 февруари“, потвърди американският президент.
Той също така обяви по-нататъшни консултации относно системата за противоракетна отбрана "Златен купол“ в контекста на Гренландия.
"В момента се водят допълнителни дискусии относно "Златния купол“ във връзка с Гренландия. Допълнителна информация ще бъде публикувана с напредването на дискусията“, отбеляза американският президент.
Според него, преговорите ще бъдат водени от вицепрезидента Джей Ди Ванс, държавния секретар Марко Рубио, специалния пратеник Стив Уиткоф и други длъжностни лица, които ще му "докладват директно“.
Тръмп: САЩ няма да налагат наказателни мита срещу европейските страни, споразумяхме се с Рюте за Гренландия
